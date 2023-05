E tensiune multa in interiorul clubului Steaua in acest final de sezon, iar Daniel Oprita si-a spus o parte din nemultumiri dupa esecul cu Dinamo (scor 0-3).Antrenorul a povestit in fata camerelor presiunea la care e supus de catre juristul Florin Talpan, care i-a cerut demisia in urma prestatiilor echipei din ultima perioada.Daniel Oprita, tras la raspundere de Florin Talpan dupa ultimele rezultate inregistrate de SteauaSteaua a inceput sa joace din ce in ce mai slab dupa ce s-a aflat ca nu ... citeste toata stirea