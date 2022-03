Abramovich, lovit de declaratia ministrului britanic al Sportului! Ce a transmis intr-o perioada in care Chelsea sufera

Nigel Huddleston, ministrul britanic al Sportului, a declarat pentru BBC ca fotbalul "se poate descurca foarte bine fara investitiile rusesti"."Exista multi alti investitori din intreaga lume cu care putem colabora. In general, sunt multi bani in sport si in fotbal si ne putem descurca perfect fara investitii rusesti sau fara investitii rusesti in general. Chiar nu vad cum am putea primi bani din nou, mult timp de acum incolo. Nu cred ca ar fi acceptabil din punct de vedere moral si, in multe ... citeste toata stirea