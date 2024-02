Absente importante la Farul - Dinamo + Gazdele nu vand bilete publicului general!

Articol de Daniel Grigore - Publicat joi, 08 februarie 2024, 10:51 / Actualizat joi, 08 februarie 2024 12:48Dinamo nu se va putea baza pe mijlocasul Christian Ilic (27 de ani) luni, 12 februarie, in deplasarea cu Farul. Si dobrogenii au un fotbalist suspendat, pe atacantul Louis Munteanu (21).Farul - Dinamo, luni, ora 20:00, va fi epilogul etapei 25 din Superliga. La Ovidiu se vor infrunta campioana en-titre, neinvinsa in campionat de pe 25 noiembrie, si Dinamo, ultima clasata, echipa in ... citește toată știrea