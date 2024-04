Accident infiorator in Turul Esarii Bascilor * 3 nume mari au abandonat. Vingegaard, cel mai grav, luat cu salvarea!

Articol de Theodor Jumatate - Publicat joi, 04 aprilie 2024, 18:43 / Actualizat joi, 04 aprilie 2024 19:28Jonas Vingegaard, 27 de ani, considerat in aceasta primavara favorit la al 3-lea titlu consecutiv in Turul Frantei, transportat cu ambulanta la spital dupa un grav accident petrecut joi in Turul Esarii Bascilor. a(Trade Mark)12 rutieri au cazut, trei nume mari, Vingegaard, Primoz Roglic si Remco Evenepoel, au abandonat. a(Trade Mark)Vingegaard, suspect de fractura de bazin. a(Trade ... citește toată știrea