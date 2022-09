Accidentare grava in CFR Cluj - Sivasspor * Rezultatul RMN-ului ii da fiori lui Dan Petrescu

Articol de GSP - Publicat vineri, 16 septembrie 2022, 18:41 / Actualizat vineri, 16 septembrie 2022 18:43Mihai Bordeianu (30 de ani) a suferit o accidentare grava in meciul CFR Cluj - Sivasspor, scor 0-1, din runda secunda a grupei G de Conference League.Dan Petrescu a primit o lovitura dura. Intrat pe teren in minutul 56 al meciului cu Sivasspor, in locul lui Claudiu Petrila, "inchizatorul" Mihai Bordeianu a suferit o accidentare grava, dupa un duel cu Charis Charisis.CFR ClujDemisia ... citeste toata stirea