Accidentari in serie la nationala, MM propune un jucator de la FCSB: "Nici nu a plecat in vacanta, probabil Edi il convoaca"

Articol de Romeo Ene - Publicat vineri, 07 iunie 2024, 09:15 / Actualizat vineri, 07 iunie 2024 09:46Mihai Stoica (59 de ani), presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a anuntat faptul ca Edi Iordanescu va fi nevoit sa convoace un jucator de la echipa campioana la EURO 2024, tinand cont de ultimele probleme medicale de la echipa nationala.Oficialul ros-albastrilor se asteapta ca Vlad Chiriches (34 de ani) sa prinda lotul in ultimul moment, in contextul in care aparatorii Andrei ... citește toată știrea