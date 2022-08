Aceleasi vechi probleme care nu se rezolva la Steaua. Daniel Oprita, discurs tras la indigo si dupa esecul rusinos cu FK Miercurea Ciuc: "Fara agresivitate, fara reactie. Ma deranjeaza atitudinea, fiecare trebuie sa se uite la el"

In ciuda unui inceput bun de meci, cu posesie si cu prezenta constanta in careul echipei FK Miercurea Ciuc, Steaua a cedat la scor in Ghencea, 0-4!Elevii lui Daniel Oprita practic au cazut dupa primul gol al adversarilor, venit in minutul 15. De acolo, "militarii" au inceput sa greseasca din ce in ce mai mult.Steaua, invinsa clar de FK Miercurea Ciuc. Reactia lui Daniel OpritaSteaua s-a intrecut in greseli pe faza defensiva, asa luand toate cele patru goluri din partea clubului din Miercurea ... citeste toata stirea