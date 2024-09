ACSM Resita, la primul esec in acest sezon si la prima infrangere acasa de cand il are antrenor pe Flavius Stoican! "Nu ne-am multumit cu putin, chiar daca am pierdut" Absenta "enorma" din echipa

ACSM Resita a pierdut primul meci in acest sezon 2024-2025, atat campionat, cat si Cupa Romaniei, dupa sapte rezultate pozitive, si a facut-o chiar pe teren propriu, in Valea Domanului.Nu numai ca a cedat in fata liderului FK Miercurea Ciuc, cu scorul de 2-3, si s-a distantat la sapte puncte in spatele sau, dar a pierdut dupa ce si-a dat un autogol in minutul 89, prin experimentatul Elton da Silva. A fost, totodata, primul esec acasa sub conducerea lui Flavius Stoican, dupa 15 rezultate ... citește toată știrea