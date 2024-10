ACSM Resita le-a dat trei goluri celor de la UTA, dar tot a pierdut amicalul de la Arad! Flavius Stoican a fost convins rapid de unul dintre cei trei jucatori testati

Fostii fundasi dinamovisti din perioade diferite si-au dat intalnire pentru a cincea oara intr-un meci amical in ultimul an de zile, in UTA - ACSM Resita.De aceasta data, Mircea Rednic l-a gazduit pe Flavius Stoican chiar pe arena "Francisc Neuman", acolo unde "Batrana Doamna" disputase ultimul test in urma cu trei ani.Pe gazonul perfect de la Arad si in fata a aproximativ 400 de spectatori, cele doua echipe din ligi diferite au avut mult chef de joc si au etalat un fotbal spectaculos, cu ... citește toată știrea