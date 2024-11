Acum chiar e "Grupul de la Cluj" * Rezultatul din Otelul - CFR a adus o situatie nemaiintalnita in istoria primei ligi din Romania

Articol de Liviu Manolache, Remus Dinu - Publicat luni, 11 noiembrie 2024, 22:55 / Actualizat luni, 11 noiembrie 2024 23:27CFR Cluj a castigat restanta cu Otelul Galati, scor 1-0, si a urcat pe locul secund in Superliga, "feroviarii" bifand cel de-al saselea meci consecutiv fara esec in campionat (trei victorii, trei remize). Visiniii sunt imediat sub concitadina U Cluj in clasament, ceea ce inseamna ca avem parte de o premiera istorica in fotbalul romanesc!Macar temporar, Clujul a preluat ... citește toată știrea