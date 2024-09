Acum s-a aflat * Accidentare grava in FCSB - Petrolul: "Lipseste 6-8 luni!"

Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 23 septembrie 2024, 15:55 / Actualizat luni, 23 septembrie 2024 16:17Fabricio Baiano, mijlocasul central de la Petrolul, a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate in meciul cu FCSB, scor 1-1.Claudiu Tudor, presedintele celor de la Petrolul, a anuntat ca brazilianul va sta pe tusa minim 6 luni. Deci, nu va mai juca in acest an. Baiano a apucat sa joace doar 6 meciuri in acest sezon pentru ploiesteni, reusind un assist.Fabricio Baiano are ruptura ... citește toată știrea