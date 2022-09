Acuzatie socanta! * Doi "tricolori" ar fi refuzat convocarea la nationala: "Stiu din surse sigure, nu au mai vrut sa vina"

Articol de GSP - Publicat sambata, 24 septembrie 2022, 10:48 / Actualizat sambata, 24 septembrie 2022 11:47Edi Iordanescu a surprins in momentul in care l-a convocat pe Florinel Coman la nationala si i-a lasat in afara lotului pe Alexandru Maxim si Alex Mitrita. Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, vine cu o ipoteza incredibila pentru aceasta decizie a selectionerului.Mihai Stoica sustine ca cei doi internationali au refuzat sa mai vina la echipa nationala, motiv pentru care Iordanescu ... citeste toata stirea