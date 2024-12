Acuzatii de blat pentru FCSB dupa ultimul meci: "Au vrut sa ajute pe Farul! Gigi Becali a tipat doar ca sa tipe! A facut schimbarile asa din *omenie*"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 16 decembrie 2024, 11:13 / Actualizat luni, 16 decembrie 2024 11:41Danut Lupu a urmarit meciul dintre Farul - FCSB, scor 1-1, si acuza ca Gigi Becali ar fi facut schimbarile catalogate inclusiv de comentatorii meciului drept foarte ciudate tocmai pentru a facilita acest rezultat.Darius Olaru a marcat primul gol al partidei in minutul 19. Farul a egalat in minutul 78, datorita lui Dican. In minutul 72 al partidei, Becali a facut doua schimbari de ... citește toată știrea