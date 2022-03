Acuzatii serioase dupa primul meci din play-off-ul ligii secunde: "Arbitrii stiu anumite lucruri! Noi nu facem alianta cu nimeni"

Articol de GSP - Publicat sambata, 19 martie 2022, 20:31 / Actualizat sambata, 19 martie 2022 21:11Erik Lincar (43 de ani), antrenorul divizionarei secunde Universitatea Cluj, a rabufnit la adresa arbitrajului, dupa remiza cu Petrolul, scor 0-0, din prima runda a play-off-ului.Florin Andrei nu a comis erori majore de arbitraj in Petrolul - Universitatea Cluj, dar Erik Lincar a fost deranjat de maniera in care a condus partida.ATACMM Stoica a izbucnit, in direct la TV: "E o mizerie ce se ... citeste toata stirea