Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 21 august 2023, 22:40 / Actualizat luni, 21 august 2023 22:49Adelina Ungureanu a realizat 23 de puncte in partida cu Bosnia-Hertegovina si a vorbit despre ce inseamna pentru romance calificarea in optimi de finala la Campionatul European.Adelina Ungureanu se simte foarte bine in Italia, ea evoluand de mai multi ani in aceasta tara. Acum echipa sa este Pallavolo Pinerolo. Obosita, dar fericita, Adelina a povestit cum a trait meciul care a adus ... citeste toata stirea