Adi, invata-i sa marcheze! * Atacantii Rapidului, "restanti" in fata portii

Articol de Aurelian Rotea - Publicat vineri, 06 mai 2022, 14:46 / Actualizat vineri, 06 mai 2022 15:00Atacantii lui Rapid au un aport extrem de scazut in acest play-out, doar cei de la Gaz Metan si Clinceni avand o eficienta mai scazuta.De la venirea lui Adrian Mutu, totul pare lapte si miere in Giulesti. Echipa a reusit un tur de forta prin care si-a asigurat in mare parte prezenta la baraj, defensiva a incetat sa mai comita greseli, avand doar un gol primit in play-out, iar linia de ... citeste toata stirea