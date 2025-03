Adi Mihalcea, dezamagit dupa infrangerea de la FC Botosani: "Daca nu facem asta, nu avem nici o sansa de salvare"

Articol de Claudiu Badea - Publicat luni, 10 martie 2025, 19:24 / Actualizat luni, 10 martie 2025 19:27FC Botosani s-a impus la limita, 1-0, cu Unirea Slobozia, in ultima etapa a sezonului regulat din Superliga. Golul gazdelor a fost inscris de Chica-Rosa, in minutul 23. Botosanenii au avut si un om eliminat, Seroni primind doua cartonase galbene in minutele 90 si 90+1.Unirea Slobozia a terminat sezonul regulat pe penultimul loc. Ilfovenii au incheiat pe locul 15, cu 26 de puncte dupa cele ... citește toată știrea