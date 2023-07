Articol de Vlad Rosu - Publicat duminica, 02 iulie 2023, 08:20 / Actualizat duminica, 02 iulie 2023 09:37Mijlocasul Adrian Popa (34 de ani), fost jucator la FCSB si CSA Steaua Bucuresti, a vorbit despre posibilitatea ca vicecampioana Romaniei sa evolueze pe Stadionul Steaua.Adrian Popa doar ce s-a despartit de trupa din Ghencea, dupa ce in cariera mai evoluase, in doua randuri, si la formatia lui Gigi Becali. Intrebat ce sentiment ar avea daca FCSB va evolua pe Stadionul Stelei in viitorul ... citeste toata stirea