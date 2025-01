Adi Popa le-a povestit englezilor despre Steaua: "Daca se intampla asta, joc un meci si ma retrag!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 31 ianuarie 2025, 18:31 / Actualizat vineri, 31 ianuarie 2025 18:35Adrian Popa (36 de ani), ex-FCSB, in prezent legitimat la Steaua Bucuresti, spune ca marele lui vis este sa evolueze in prima liga alaturi de echipa Armatei. "As mai juca un singur meci si m-as retrage", le-a transmis "Motoreta" englezilor de la The Athletic.Inaintea meciului dintre FCSB si Manchester United, castigat de formatia engleza cu 2-0, jurnalistii publicatiei The ... citește toată știrea