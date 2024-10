Adin Cojocaru, ramas fara contracandidat, a fost reales in functia de presedinte al Federatiei Romane de Volei

Articol de David Istrate - Publicat miercuri, 02 octombrie 2024, 20:36 / Actualizat miercuri, 02 octombrie 2024 20:36Adin Cojocaru va fi presedinte al Federatiei Romane de Volei pentru inca patru ani, in urma Adunarii Generale de Alegeri desfasurate miercuri, 2 octombrie, in Bucuresti. Mihai Duta si Iulian Pislaru i-au invins pe Cristina Pirv si Marian Stefan in lupta pentru cele doua locuri de vicepresedinte.In jurul pranzului, in sala Madgearu din cadrul Complexului Romexpo din Bucuresti ... citește toată știrea