Adio, fotbal! Ciprian Petre isi pune ghetele in cui la 41 de ani. Penultimul meci al Buzaului in acest sezon, ultimul pentru mijlocasul care se identifica cu perioada de glorie a Gazului Metan Medias

Ciprian Petre a decis sa se retraga din fotbal, din cariera de jucator, la 41 de ani! Cand multi dintre colegii sai de generatie au deja cativa ani in antrenorat, mijlocasul de banda a hotarat sa isi agate ghetele in cui. Ultima partida a lui Ciprian Petre va avea loc sambata.Ciprian Petre se retrage! Ultima partida pentru el, FC Buzau - Unirea ConstantaMijlocasul a primit acordul clubului ca ultimul sau meci din cariera de jucator sa aiba loc in runda imediat urmatoare din play-out-ul Ligii ... citeste toata stirea