Adio Serie B pentru Petrolul! Echipa ploiesteana invinge Concordia cu golurile lui Mario Bratu si promoveaza in Liga 1

Petrolul este la 90 de minute distanta de promovarea in Liga 1, un succes obtinut astazi, in meciul cu Concordia Chiajna asigurandu-i matematic revenirea in elita fotbalului romanesc. Partida care conteaza pentru etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 2 are loc de la ora 17:30 pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti.Penultima etapa a play-off-ului Ligii 2 a inceput de ieri, cu meciul din Ghencea dintre Steaua si Unirea Slobozia, incheiat cu victoria "militarilor" cu 2-0. Maine, marti, de la ora 19:30, ... citeste toata stirea