Adrian Falub, numit antrenor la Gloria Bistrita Nasaud dupa despartirea de Academica Clinceni! Echipa pregateste promovarea in Liga 2, in sezonul urmator

Gloria Bistrita Nasaud are sanse mici sa prinda play-off-ul in acest sezon de Liga 3, deci sa aiba sperante la promovarea in Liga 2 in aceasta vara, insa face mutari importante in aceasta iarna, pentru a pregati noua editie de campionat.Dupa ce in primele zile ale noului an l-a instalat pe Sergiu Costin (43 de ani) in functia de director sportiv, clubul din Bistrita l-a numit ieri, 14 ianuarie, ca antrenor principal pe Adrian Falub (50 de ani), despartit de curand de prim-divizionara Academica ... citeste toata stirea