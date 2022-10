Adrian Mihalcea a imbatranit cateva luni dupa ratarile ireale ale Gloriei Buzau cu Progresul Spartac. A venit la interviuri suparat si a analizat dur evolutia jucatorilor: "Fara pic de atitudine"

Gloria Buzau a avut cateva ratari uriase, rarisime in partida cu Progresul Spartac, din runda a 11-a, cu care a facut doar 0-0, intr-un meci jucat chiar la Buzau. In partea a doua a pus echipa lui Adrian Mihalcea mai multa presiune, dar jucatorii din atac au fost incapabili sa marcheze din pozitii excelente chiar.Adrian Mihalcea, exasperat de ratarile avute de Gloria Buzau cu Progresul Spartac. Reactia de la finalAu fost faze care l-au exasperat la propriu pe fostul atacant, care a cazut in ... citeste toata stirea