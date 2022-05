Adrian Mihalcea, dur cu echipa sa in eventualitatea in care ar ajunge la barajul de promovare in Liga 1: "Ne mintim. Ne-am face de ras. Mai bine ramanem asa, cu aceasta imagine frumoasa." Antrenorul, dezamagit dupa esecul Unirii Slobozia cu Steaua

Unirea Slobozia a pierdut cu scorul de 0-2 meciul din Ghencea cu Steaua, in etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 2, in continuare are sanse sa prinda locul 5 in acest turneu de promovare, pozitie care teoretic duce la baraj, insa Adrian Mihalcea e complet dezamagit de jucatorii sai si spune ca nu si-ar dori ca echipa sa sa fie umilita la acea dubla mansa contra unui adversar din Liga 1, in cazul in care ar ajunge acolo.Adrian Mihalcea, dupa esecul Unirii Slobozia in Ghencea: "Am pierdut ... citeste toata stirea