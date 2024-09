Adrian Mititelu: "Aducem 4 jucatori!" * I-a si prezentat pe primii 2: atacant de 1,92 metri si un fundas central

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 06 septembrie 2024, 13:38 / Actualizat vineri, 06 septembrie 2024 14:53FCU Craiova a anuntat transferul lui Marokhy Ndione (24 de ani), atacant suedez de origine senegaleza, si aducerea lui Aboubacar Camara, fundas central francez in varsta de 23 de ani.FCU Craiova, echipa cu pretentii de promovare in prima liga la sfarsitul acestui sezon, a inscris doar 4 goluri in primele 5 meciuri de campionat, un randament ofensiv mult sub asteptari. ... citește toată știrea