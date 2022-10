Adrian Mititelu despre noul antrenor al lui FCU Craiova: "90 la suta asa va fi" * Debuteaza chiar la derby-ul cu marea rivala!

Articol de GSP - Publicat miercuri, 26 octombrie 2022, 11:54 / Actualizat miercuri, 26 octombrie 2022 12:33La 15 zile de la live-ul de 40 de minute de pe Facebook in care ii certa pe fanii FCU Craiova si anunta ca nu va mai discuta cu presa, Adrian Mititelu a iesit din silenzio stampa si a oferit indicii despre viitorul antrenor principal.Omul de afaceri a anuntat ce plan are in privinta bancii tehnice a oltenilor. Astfel, FCU Craiova va numi antrenorul abia dupa meciul cu FCSB (13 ... citeste toata stirea