Adrian Mititelu, dupa decizia in cazul marcii Rapid: "Profitam si noi!" + "FIFA ne-a transmis ca isi prezinta scuze"

Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 26 ianuarie 2023, 12:22 / Actualizat joi, 26 ianuarie 2023 12:54Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu (54 de ani), a devenit si mai optimist ca va castiga razboiul marcii cu CSU Craiova, incurajat de decizia Curtii de Apel in cazul marcii Rapid."De decizia Curtii de Apel Bucuresti in cazul marcii Rapid profitam si noi! Mai mult ca sigur, instanta va merge in motivare pe faptul ca notorietatea marcii o detine structura sportiva continuatoare a ... citeste toata stirea