Articol de Vlad Rosu - Publicat sambata, 27 mai 2023, 08:18 / Actualizat sambata, 27 mai 2023 09:00Patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a analizat victoria dramatica obtinuta de olteni vineri seara, in fata lui FC Voluntari, dupa loviturile de departajare, succes care le-a asigurat acestora calificarea in finala barajului de Conference League.Finantatorul gruparii din Banie a spus ca nu a trait in viata lui o astfel de seara, mentionand ca si-ar dori ca in meciul decisiv pentru Europa ... citeste toata stirea