Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 10 noiembrie 2023, 12:08 / Actualizat vineri, 10 noiembrie 2023 14:23Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a anuntat ca are mare incredere in atacantul Vladislav Blanuta (21 de ani).Vladislav Blanuta a ajuns la FCU Craiova in 2022, cand oltenii il aduceau sub forma de imprumut de la Pescara. Vara trecuta, Adrian Mititelu a achitat 250.000 de euro pentru transferul fotbalistului care a marcat un gol in 22 de partide pentru echipa din ... citeste toata stirea