Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 23 octombrie 2023, 07:06 / Actualizat luni, 23 octombrie 2023 07:26Adrian Mititelu Jr, fiul lui Adrian Mititelu, patronul lui FCU Craiova, crede ca deciziile controversate de arbitrajluate in timpul partidei cu Poli Iasi, scor 1-1, reprezinta o razbunare a familiei Kovacs in urma declaratiilor date de familia Mititelu impotriva acesteia de-a lungul timpului.Duminica dupa-amiaza, in Copou, "central" a fost Iulian Dima, iar in camera VAR a fost Szabolcs ... citeste toata stirea