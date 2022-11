Adrian Mititelu prezinta un "adevar crunt": "Craiovenii sunt suporteri de rezultat! Asa e si la echipa care ne-a furat fanii"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 noiembrie 2022, 11:12 / Actualizat marti, 08 noiembrie 2022 11:18Adrian Mititelu (54 de ani), patronul lui FCU Craiova, spune despre microbistii din orasul doljean ca "sunt suporteri de rezultat".Luni seara, FCU Craiova a fost invinsa de CFR Cluj, 1-3, si a ajuns la 7 etape consecutive fara victorie in campionat.Rezultatele recente si locul echipei din clasament, 14, ii nelinistesc pe suporteri, care in semn de protest se prezinta in numar mic la ... citeste toata stirea