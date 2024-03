Adrian Mutu a spus ce are FCSB in plus fata de CFR si Rapid

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 07 martie 2024, 17:41 / Actualizat joi, 07 martie 2024 19:08Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a declarat ca FCSB este o echipa mult mai matura in comparatie cu anii trecuti.Inaintea ultimei etape a sezonului regulat, FCSB ocupa prima pozitie in Superliga, cu 64 de puncte, la 12 distanta de Rapid si 14 fata de CFR.FCSBGigi Becali se lauda ca si-a spulberat adversarii: "Am bagat Rapidul in faliment si pe Dinamo in Divizia B! ... citește toată știrea