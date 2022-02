Adrian Mutu, aproape de revenirea in Liga 1 * Echipa la care este dorit antrenorul

Articol de GSP - Publicat marti, 01 februarie 2022, 12:49 / Actualizat marti, 01 februarie 2022 13:17Adrian Mutu (43 de ani), fostul antrenor al celor de la FCU Craiova, poate reveni in Liga 1. Acesta este pe lista celor de la FC Arges, in cazul in care Andrei Prepelita va fi demis de pitesteni.Postul lui Prepelita pe banca pitestenilor se clatina. FC Arges ocupa locul 8, iar play-off-ul e tot mai departe de echipa. Acestia au pierdut din nou contactul cu primele sase clasate, iar ... citeste toata stirea