Adrian Mutu are un singur sfat pentru Octavian Popescu: "Asa poate sa ajunga unul dintre liderii tacuti"

Articol de GSP - Publicat joi, 10 martie 2022, 23:10 / Actualizat joi, 10 martie 2022 23:15Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul Rapidului, ii transmite lui Octavian Popescu (19 ani) sa aiba grija cu viata extrasportiva in aceasta perioada a carierei.Adrian Mutu si-a asumat greselile trecutului si are sfaturi importante pentru Octavian Popescu, cel mai in voga fotbalist roman. "Briliantul" ii prevede un viitor stralucit, daca favoritul lui Gigi Becali va reusi sa gestioneze faima venita la o ... citeste toata stirea