Adrian Mutu, despre doua variante de atacant pentru Rapid: "Jucatori interesanti"

Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a analizat victoria la limita cu U Cluj, 1-0, care i-a transformat pe giulesteni in liderii Ligii 1."Meci dificil, dar cred ca l-am controlat pe toata durata lui. Am incercat sa atacam tot timpul si in acelasi timp sa fim atenti in aparare. Totul s-a terminat cu bine. A fost o victorie muncita, dar meritata", a precizat Mutu.