Adrian Mutu face lumina in cazul primului transfer oficializat de Rapid: "Confundati!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 03 februarie 2023, 20:53 / Actualizat vineri, 03 februarie 2023 20:53Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre transferul nigerianului Funsho Bamgboye (24 de ani) si despre obiectivele ramase in aceasta perioada de mercato.Rapid a reusit un singur transfer in aceasta perioada de mercato. Adrian Mutu a vrut sa lamureasca pozitia lui Funsho Bamgboye."Confundati, nu e atacant. El joaca extrema stanga sau dreapta, este in lot ... citeste toata stirea