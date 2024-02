Adrian Mutu, interviu in presa din Italia: "I-am studiat pe cei mai buni, de la Capello la Malesani. Sunt la Cluj pentru a capata experienta"

Articol de Cristina Negrila - Publicat vineri, 09 februarie 2024, 08:53 / Actualizat vineri, 09 februarie 2024 09:07Adrian Mutu, 45 de ani, a acordat un interviu presei din Italia in care a vorbit despre instalarea sa pe banca lui CFR Cluj si despre planurile de viitor. Romanul viseaza sa antreneze intr-o zi in Serie A.In dialogul cu tuttomercatoweb.com, Mutu explica ce asteptari are in acest mandat la CFR: "De la aceasta experienta ma astept sa ating obiective personale si de echipa. Este ... citește toată știrea