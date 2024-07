Adrian Petre continua in Liga 2 dupa ce a retrogradat cu CS Tunari si nu l-a convins pe Rednic sa-i dea inca o sansa la UTA

Concordia Chiajna a remizat, sambata, scor 2-2 cu nou-promovata in SuperLiga Unirea Slobozia, pe lista marcatorilor ilfovenilor in amical inscriindu-se Adrian Balan si Adrian Petre.Acesta din urma s-a prezentat la pregatirea "verzilor" dupa ce Mircea Rednic nu l-a luat in cantonamentul echipei UTA din Slovenia si l-a convins pe Ilie Poenaru ca merita o sansa la Concordia.Adrian Petre a sperat la inca o revenire la UTA, dar a ajuns la Concordia ChiajnaDin informatiile Liga2.ro, atacantul ... citește toată știrea