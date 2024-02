Adrian Petre s-a intors in Liga 2 pentru a-si relansa cariera! Fostul golgheter al celor de la UTA se va lupta cu noua sa echipa pentru evitarea retrogradarii

CS Tunari a dat o lovitura de imagine vineri, 9 februarie 2024, pe piata transferurilor. Echipa ilfoveana din Liga 2 a reusit sa semneze un contract cu atacantul Adrian Petre, ultima data in prima liga, la FC Hermannstadt, fie ca de o perioada buna jucatorul se afla intr-un regres in cariera sa.In vara anului 2017, cand avea 19 ani, Petre devenea cel mai scump jucator vandut de UTA, in istoria sa, catre clubul danez din liga secunda Esbjerg fB, pentru 500 de mii de euro. Ulterior, David ... citește toată știrea