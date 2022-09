Adrian Popa s-a asteptat la un alt Dinamo contra Stelei: "Si asa a fost." Mijlocasul spune ce l-a facut sa se simta fotbalist, cand crede ca echipa sa va avea si mai multi suporteri si ce i-ar aduce o mare frustrare

Adrian Popa (34 de ani) nu a inscris pentru Steaua in derby-ul cu Dinamo, dar a fost unul dintre jucatorii cu experienta utilizati de Daniel Oprita care au contribuit din plin la revenirea in fata rivalei si la obtinerea victoriei cu 2-1 pe Arena Nationala.Folosit in toate cele sase meciuri din acest sezon, marcator a doua goluri, "Motoreta", campion cu FCSB de trei ori, in 2013, 2014 si 2015, a simtit ca meciul cu Dinamo din etapa a 6-a a ligii secunde s-a ridicat la rangul de derby."Pe ... citeste toata stirea