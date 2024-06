Adrian Porumboiu a analizat cea mai fierbinte faza din Romania - Belgia: "Nu se impunea penalty la Tielemans" + Ce a spus despre golul lui De Bruyne

Articol de Marius Margarit - Publicat duminica, 23 iunie 2024, 13:11 / Actualizat duminica, 23 iunie 2024 16:04Fostul mare arbitru international Adrian Porumboiu (73 de ani) sustine ca nu se impunea acordarea unui penalty pentru Romania in partida cu Belgia cand, in urma patrunderii lui Dennis Man, mingea degajata de Faes a atins mana lui Tielemans, in suprafata de pedeapsa.Faza a creat o vie polemica pe internet, printre cititorii GSP.ro, multi considerand ca Romania a fost vaduvita de o ... citește toată știrea