Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 01 decembrie 2023, 08:42 / Actualizat vineri, 01 decembrie 2023 09:51Fostul arbitru international Adrian Porumboiu (73 de ani) l-a ironizat pe Siyabonga Ngezana (26 de ani), fundasul central sud-african al celor de la FCSB.Sud-africanul a fost adus de FCSB in aceasta vara, din tara natala, de la Kaizer Chiefs, in schimbul sumei de 600.000 de euro. A avut nevoie de o perioada de adaptare, dar s-a impus ca titular in primul "11" al formatiei ... citeste toata stirea