Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 17 septembrie 2023 23:38 / Actualizat luni, 18 septembrie 2023 00:10Adrian Sut (24 de ani), cel care a obtinut penalty-ul usor acordat de Coltescu in Farul - FCSB 0-1, a comentat acea faza si a analizat felul in care s-a desfasurat jocul de la Ovidiu.Un gol inscris de la punctul cu var a stabilit scorul final din Farul - FCSB. Adrian Sut a obtinut un penalty controversat in minutul 56, unul contestat serios de gazde, in urma unui contact cu ... citeste toata stirea