Adrian Sut, dupa victoria FCSB-ului cu Dinamo: "Am demonstrat caracter si am aratat ca putem reveni rapid in joc"

Articol de Laura Soica - Publicat duminica, 23 februarie 2025, 22:49 / Actualizat duminica, 23 februarie 2025 23:14FCSB - Dinamo 2-1. Adrian Sut, mijlocasul de la FCSB, a oferit o prima reactie la finalul meciului cu Dinamo, castigat de echipa lui cu scorul de 2-1.FCSB s-a impus pe Arena Nationala in fata celor de la Dinamo, in etapa cu numarul 28 a Superligii, si a urcat din nou pe primul loc in Liga 1.FCSB - DinamoToate mesajele galeriilor din FCSB - Dinamo * Ironii nemiloase ale ... citește toată știrea