Adrian Sut, eroul din FCSB - Universitatea Craiova: "Nu ne este frica de nimeni"

Articol de Claudiu Badea - Publicat duminica, 09 martie 2025, 22:09 / Actualizat duminica, 09 martie 2025 22:57FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova, 1-0, in ultima etapa a sezonului regulat din Superliga Romaniei. Ros-albastrii vor intra de pe prima pozitie in play-off.Eroul FCSB-ului din aceasta seara, Adrian Sut (25 ani), a marcat in minutul 30 cu un sut de exceptie. Mijlocasul a prins o executie naprasnica, cu stangul, dupa o lansare de clasa a lui Chiriches.FCSB - CraiovaGigi ... citește toată știrea