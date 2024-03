Adversara lui Dinamo de azi, fara antrenor pe banca

Articol de Ovidiu Minea - Publicat vineri, 01 martie 2024, 16:02 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 16:05Cu putin timp in urma, Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a anuntat decizia in legatura cu antrenorul lui Poli Iasi, Leo Grozavu (56 de ani), eliminat la pauza meciului cu FCU Craiova, incheiat cu scorul de 1-1. Tehnicianul iesenilor nu va putea fi pe banca la meciul cu Dinamo.Poli Iasi - Dinamo se joaca astazi, de la ora 22:00. Meciul poate fi urmarit in ... citește toată știrea