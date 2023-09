Articol de GSP - Publicat marti, 12 septembrie 2023, 17:44 / Actualizat marti, 12 septembrie 2023 17:44Nationalele de polo ale Romaniei si-au aflat, marti, adversarele de la turneul final al Campionatului European feminin si masculin.Competitia va avea loc in Israel, la Netanya, intre 3-16 ianuarie 2024.Potrivit tragerii la sorti de marti, in competitia feminina Romania va juca in grupa C, cu Serbia, Cehia si Turcia. Echipa Romaniei va ... citeste toata stirea