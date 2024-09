Adversarul de azi al "cainilor": "Am ramas cu Dinamo, chiar daca am fost si la Steaua"

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 27 septembrie 2024, 10:43 / Actualizat vineri, 27 septembrie 2024 10:43Catalin Munteanu, 45 de ani, a ramas in mintea si in sufletul suporterilor dinamovisti pentru evolutiile, golurile si assist-urile in tricoul "cainilor". Diseara, alaturi de Liviu Ciobotariu, se va numara printre adversarii lui Dinamo, chiar daca si-a reafirmat dragostea pentru "haita".Diseara, de la ora 21:00, este Dinamo - FC Botosani la "Arcul de Triumf". In staff-ul tehnic ... citește toată știrea