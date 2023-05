Sergej Milinkovici-Savici, 23 de ani, nu mai pleaca de la Lazio, dupa ce mijlocasului sarb i s-a oferit un contract de 3 milioane de euro anual pana in 2023, fara clauza de reziliere.Serbia - Romania se joaca pe 10 septembrie, de la 21:45. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe Pro TV.N-a stralucit deloc la Mondialul din Rusia, dar Lazio nu se poate dispensa de el, desi a fost curtat intens in vara. Sarbul Sergej Milinkovici-Savici, viitorul nostru adversar din Liga Natiunilor, a ... citeste toata stirea